SkyWalk, de attractie in Bangkok die toeristen doet duizelen Sven Van Malderen

24 november 2018

13u01

Bron: CNN 1 Reizen Heerlijke streetfood, indrukwekkende tempels, decadente winkelcentra,... Bangkok heeft het allemaal. Maar een angstaanjagende ervaring? Daarvoor was u op het verkeer aangewezen. De Mahanakhon SkyWalk brengt daar nu verandering in.

Als toerist kan u immers via een glazen vloer 314 meter de diepte in staren. Om die straffe sensatie te beleven moet u naar het dak van King Power Mahanakhon gaan, niet toevallig het hoogste gebouw van Thailand. Het platform betreden mag enkel blootsvoets of met een beschermhoes rond de voeten.

Sommigen schuifelen er rond alsof ze nooit iets anders gedaan hebben, anderen slaken een kreetje van angst als ze op hun knieën gaan zitten. Bijna iedereen neemt wel een foto als ze op het glas liggen.

De unieke ervaring begint al met een lift die u in vijftig seconden naar de 74ste verdieping brengt. Daar kan u door het raam genieten van een overweldigend panoramisch zicht over de skyline van Bangkok.

De waaghalzen kunnen dan nog verder omhoog met een buitenlift tot de 78ste verdieping. Daar is ook een bar voorzien met cocktails, bier en softdrank. Om te zitten, kan u gebruikmaken van de trappen.

Het majestueuze gebouw zelf zal dienen als chique verblijfplaats. Het King Power Hotel palmt achttien verdiepingen in, voor luxueuze residenties van het Ritz-Carlton zijn vijftig etages voorzien.