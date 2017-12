Skistations Oostkantons openen voor het eerst dit seizoen de deuren SPS

14u11

Bron: Belga 7 Pieterjan Luyten (archieffoto) Reizen De skistations van Signal de Botrange, Baraque Michel en Mont Rigi in de Oostkantons hebben vanochtend voor het eerst dit seizoen de deuren geopend voor het publiek. "Er ligt 14 centimeter sneeuw, voldoende om langlaufers te ontvangen", zegt de beheerder van het station Signal de Botrange.

De temperaturen flirten in de Hoge Venen met 0 graden en de sneeuw is compact en vochtig. Goede omstandigheden, luidt het. Langlaufers kunnen hun hartje ophalen op afstanden van 5, 20 en 25 kilometer.

De beheerder van Mont Rigi waarschuwt er evenwel voor dat de korte afstanden er niet goed bij liggen.

Het gaat om de officiële opening van het skiseizoen in de Oostkantons. Op Baraque Fraiture, in de provincie Luxemburg, werd het wintersportseizoen al in het weekend van 2 en 3 december gelanceerd, tot groot jolijt van 500 à 600 liefhebbers.