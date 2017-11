Skigebieden in de Alpen liggen er nu al 'historisch goed' bij Victor Schildkamp

Bron: AD.nl 0 AFP Een snowboarder aan het werk in het Franse skioord Val Thorens (archieffoto). Reizen Voor het eerst in zes jaar hoeven wintersporters die met kerst al willen skiën zich geen enkele zorgen te maken. De omstandigheden in Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië zijn 'ongewoon' goed.

Dat meldt de Nederlandse wintersportwebsite Snowplaza. "Vroeger was het heel gewoon dat er in de Alpen rond kerst overal sneeuw lag, maar dat is steeds minder geworden'', zegt Thijs Termeer van Snowplaza. "Wie in de kerstvakantie wilde skiën, zat begin december altijd in de stress. Althans, de afgelopen zes jaar. Dat hoeft dus nu niet. Het is weer zoals vroeger. Voorgaande jaren begon het in de Alpen ook altijd te sneeuwen in september en oktober, maar werd het in november vaak wat te warm en konden we in december opnieuw beginnen. Dit jaar is het in november ouderwets koud gebleven."

Lawines

De vroege komst van het dikke pak sneeuw dat er al ligt, heeft nóg een groot voordeel. Doordat de wintersportgebieden voorzien zijn van een stevige onderlaag sneeuw, is ook de kans op lawines voorlopig kleiner. De afgelopen jaren vielen regelmatig doden door schuivende sneeuwplaten.