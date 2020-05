Skigebied Hintertux in Oostenrijk heropent op 29 mei: er ligt nog 3,5 meter sneeuw

Hans Renier

13 mei 2020

11u58

Bron: Tiroler Tageszeitung, Krone 14 Reizen De Hintertuxer Gletsjer (Tirol) in Oostenrijk wil op 29 mei heropenen voor skiërs. Het skigebied is een van de enige ter wereld waar je normaal het hele jaar door kan skiën. Er ligt momenteel dan ook nog bijna 3,5 meter sneeuw. Wegens het coronavirus liggen de meeste kabelbanen in de Alpen al bijna twee maanden stil en werd het skiseizoen voortijdig afgebroken.

Het skigebied van Hintertux kondigde de opening vanaf 29 mei gisteren aan, hoewel er nog veel onzekerheden zijn. Volgens een bericht van de Oostenrijkse Kamer van Koophandel is de exploitatie van kabelbanen juridisch niet mogelijk voor 1 juli, terwijl de minister van Toerisme liet weten dat het vanaf 29 mei kan.

Ook het bekende skigebied van Sölden (Ötztal) heropende trouwens al zijn kabelbanen. Maar daar krijgen voorlopig alleen wedstrijdskiërs toegang.

Hintertux is er alleszins klaar voor. Er ligt nog bijna 3,5 meter sneeuw en deze week verwacht men een halve meter vers poeder. “Gezondheid en veiligheid zullen wel voorop staan”, klinkt het. Ook de skihutten boven kunnen weer open, want vanaf 15 mei mag horeca in de regio open tussen 6 uur en 23 uur, zij het onder speciale voorwaarden. Je moet op voorhand een tafel reserveren en horecapersoneel moet verplicht een mondmasker dragen. Hotels mogen eveneens heropenen vanaf 29 mei.

Broeihaard

Alle skigebieden in Tirol moesten midden maart verplicht sluiten, nadat de regio een broeihaard bleek van waaruit het coronavirus zich over heel Europa verspreidde. Zo raakten in Ischgl, bekend als het Ibiza van de Alpen, duizenden Europeanen besmet met het virus. In Oostenrijk zelf zijn ongeveer 15.000 besmettingen bekend en er vielen meer dan 600 doden.

Grens gesloten

Skiën kan voorlopig zeker niet voor buitenlandse toeristen, aangezien de grenzen gesloten zijn. Oostenrijk versoepelde wel als een van de eerste landen de coronamaatregelen. Het gaf al op 14 april kleinere winkels toestemming weer open te gaan.

Vanaf 15 juni heropent Oostenrijk de grens met Duitsland. De toerismesector is er sterk afhankelijk van Duitse vakantiegangers. De sector dringt vooral aan op duidelijkheid voor het zomerseizoen.

In Zwitserland blijven de kabelbanen van skigebieden voorlopig dicht. Ze hopen dat de regering het mogelijk maakt om ze vanaf 8 juni te heropenen, met het oog op het zomerseizoen.

Social disctancing

Onder welke voorwaarden kabelbanen in de bergen weer kunnen openen, is nog verre van duidelijk. Skiërs zitten vaak met honderden op elkaar geduwd in grote gondels. Wellicht komen er beperkingen voor het aantal mensen dat in een skilift mag. Mogelijk worden mondmaskers verplicht zoals op het openbaar vervoer.

Lees ook:

Inwoners van corona-hotspot Ischgl likken hun wonden na kritiek: “Zelfs virologen wisten niet wat te doen. Hoe konden wij het dan weten?” (+)

Het Oostenrijkse ‘Ibiza van de Alpen’ zweert het feesttoerisme af na ‘coronakater’

Robin Ramaekers: “Ischgl blijft getraumatiseerd achter”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.