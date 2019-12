Skigangers in de file op weg naar de pistes mvdb

De skigangers die kerst in de Alpenlanden vieren, komen vandaag sowieso in een file terecht. Wie naar Oostenrijk rijdt moet nu al rekening houden met twee uur extra reistijd.

Het wordt naar verwachting nog veel drukker als vanmiddag en in de vroege avond sneeuw- en regenbuien voorkomen in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Toch is vandaag de beste reisdag volgens de meteosite weerplaza.nl, morgen valt nog meer sneeuw. In Frankrijk kan vandaag al zoveel sneeuw vallen dat de Nederlandse automobielorganisatie ANWB adviseert om de sneeuwkettingen bij de hand te hebben om door de bergen te kunnen rijden. In Frankrijk is de vertraging op de A6 inmiddels anderhalf uur.

Volgende week zaterdag wordt er drukte verwacht in zowel zuidelijke als noordelijke richting omdat de eerste groep wintersporters weer terugkomt. Ook zaterdag 4 januari, het einde van de kerstvakantie, staat bij de ANWB al geboekt als heel drukke dag.

