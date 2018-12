Skiërs en snowboarders, wees gerust: er ligt overal veel én goede sneeuw Sven Ponsaerts

21 december 2018

17u28 16 Reizen Hier is er van een witte Kerst geen sprake. Maar in de Alpen sneeuwt het sinds vorig weekend wél. Net op tijd dus voor de start van het wintersportseizoen. Skiërs en snowboarders mogen gerust zijn: overal ligt er voldoende sneeuw, en hij is van voldoende goede kwaliteit. De grote uittocht naar de skigebieden is gistermiddag dan ook in gunstige omstandigheden gestart.

De vele duizenden Belgen die deze kerstvakantie een wintersportvakantie hebben geboekt, kunnen met een gerust hart richting Alpen trekken: vorig weekend viel er in de Franse, Oostenrijkse, Zwitserse en Italiaanse skigebieden een pak sneeuw, op sommige plaatsen zelfs tot anderhalve meter hoog. “Dat was ook nodig: zoals vorig jaar kwam de sneeuw net op tijd”, zegt Kristof Vosters, beheerder van Wintersport.be. “Naar ‘kerstnormen’ zijn de omstandigheden heel erg goed, zeker in vergelijking met de voorbije vijf, zes jaar. Alle skigebieden in de Alpen zijn dan ook open. Het meeste sneeuw ligt in Oostenrijk, waar het onder meer in het Arlbergmassief, met populaire skigebieden als Lech en Sankt Anton zelfs in de dalen wit ziet.”

