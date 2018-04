Sjakie's Chocolade Museum opent en kinderen tot 5 jaar mogen gratis binnen Maurits Sep HR

18 april 2018

11u01

Bron: PZC 241 Reizen In het Nederlandse Middelburg, op een uurtje rijden van Gent, opent komend weekend Sjakie's Chocolade Museum, een museum over chocolade. Je kan er chocolade zien, ruiken, voelen en uiteraard proeven. Kinderen tot vijf jaar mogen er gratis binnen.

Het museum in Zeeland is een initiatief van Chocolate Lovers, een stichting die chocoladeproducten maakt en verkoopt om geld in te zamelen voor gezinnen met langdurig zieke kinderen. Bezoekers van het museum komen te weten waar cacao vandaan komt en hoe chocolade wordt gemaakt. Sjakie's Chocolade Museum is vijf dagen per week open, van woensdag tot en met zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang kost vier euro, maar kinderen tot 5 jaar mogen gratis binnen. Het monumentale pand is niet geheel toegankelijk voor rolstoelen. Op afspraak zijn er wel mogelijkheden, aldus Richard Jansen van Chocolate Lovers. Ook groepen van meer dan twaalf mensen of scholen kunnen er op afspraak terecht. Het museum bevindt zich in het huis 's Hertogenbosch aan de Vlasmarkt in Middelburg.