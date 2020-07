Site Buitenlandse Zaken weer bereikbaar jv hla

13 juli 2020

07u14

De website van Buitenlandse Zaken lag vanochtend plat. Dat is erg vervelend nu mensen vaak meer informatie zoeken over eventuele reisbeperkingen. Ook andere sites van federale overheidsdiensten waren niet bereikbaar. Zoals de site van de federale regering zelf ( belgium.be ), die van het Crisiscentrum , van Financiën ( finances.belgium.be ) en van Justitie ( justice.belgium.be ). Om 8.50 uur was het euvel opgelost.

De oorzaak van de panne is nog niet gekend. Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken was er een probleem met een server, maar zou het om een technisch probleem gaan, en dus niet om een aanval van buitenaf. “We onderzoeken de oorzaak van het probleem”, stelde de woordvoerster van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD Bosa) van haar kant.

De overheid heeft de coronakaart voor Belgen die naar het buitenland willen reizen aangepast. Ook Zweden is nu rood gekleurd. Dat betekent dat reizen naar Zweden niet langer is toegestaan. Wie er nu nog is, moet bij terugkomst verplicht in quarantaine.

Dat gold eerder al voor bepaalde delen van Portugal (onder meer rond Lissabon) en Spanje (het district Segrià in Catalonië en La Mariña in Galicië) en Leicester in het Verenigd Koninkrijk. Finland, Malta en Noorwegen staan ook in het rood, omdat die zelf nog geen toeristen uit België toelaten. Voor Finland zou dat vandaag wel veranderen en voor Malta en Noorwegen woensdag, zolang de Belgische coronacijfers gunstig blijven, althans.