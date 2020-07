Site Buitenlandse Zaken momenteel niet bereikbaar jv

13 juli 2020

07u14 8 Reizen De De website van Buitenlandse Zaken ligt op dit moment plat. Dat is erg vervelend nu mensen vaak meer informatie zoeken over eventuele reisbeperkingen. Ook de site van het Crisiscentrum is niet bereikbaar.

De overheid heeft de coronakaart voor Belgen die naar het buitenland willen reizen aangepast. Ook Zweden is nu rood gekleurd. Dat betekent dat reizen naar Zweden niet langer is toegestaan. Wie er nu nog is, moet bij terugkomst verplicht in quarantaine.

Dat gold eerder al voor bepaalde delen van Portugal (onder meer rond Lissabon) en Spanje (het district Segrià in Catalonië en La Mariña in Galicië) en Leicester in het Verenigd Koninkrijk. Finland, Malta en Noorwegen staan ook in het rood, omdat die zelf nog geen toeristen uit België toelaten. Voor Finland zou dat vandaag wel veranderen en voor Malta en Noorwegen woensdag - zolang de Belgische coronacijfers gunstig blijven, althans. Maar dit checken op de site diplomatie.belgium.be kan voorlopig niet.