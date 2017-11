Singapore Airlines pakt uit met verbluffend nieuw interieur A380 Karen Van Eyken

Bron: Business Insider 19 Singapore Airlines Niets dan luxe in First Class Reizen Singapore Airlines vliegt al tien jaar met de A380. Hoog tijd voor een nieuwe look vond de maatschappij. Er werd meer dan 4 jaar aan gewerkt, maar gisteren onthulde de airline de eerste foto's van het nieuwe interieur en die ogen erg veelbelovend.

REUTERS Een A380 van Singapore Airlines

De vloot van Singapore Airlines telt 19 A380's. Het vernieuwen van de binneninrichting zal de maatschappij ongeveer 850 miljoen dollar (omgerekend 727 miljoen euro) kosten. In elke A380 zullen zich in totaal 471 zitjes bevinden verdeeld over 4 gescheiden compartimenten: 6 suites in first class en 78 stoelen in business class, 44 stoelen in premium economy en 343 in economy.

Vooraan in het vliegtuig zijn er dus zes verbluffende suites voorzien in first class. Elke privésuite heeft een comfortabel bed en lederen zetel. Het bed kan trouwens ook tot zitbank omgevormd worden.

Singapore Airlines Een comfy bed in first class

Sommige suites kunnen ook samengevoegd worden en zo ontstaat een grote suite met dubbelbed voor reizende koppels. De cabines bieden nog meer ruimte en privacy dan vorige versies.

Singapore Airlines Een dubbelbed voor koppels

De suites hebben ook handige opbergvakken.

Singapore Airlines De suite heeft een volledige kleerkast en aparte ruimte voor handbagage

Op het bovendek zijn er twee badkamers voor de passagiers uit first class.

Singapore Airlines Een luxebadkamer

Singapore Airlines Er is ook een ruimte voorzien om je op te maken.

Eveneens op het bovendek bevinden zich 78 zitjes in business class.

Singapore Airlines Ook de business class is van alle comfort voorzien

De zetels die zich in het midden bevinden, kunnen omgevormd worden tot een dubbelbed.

Singapore Airlines Zalig slapen op grote hoogte in business class.

Op het benedendek zijn er 44 stoelen voorzien in premium economy.

Singapore Airlines Deze zitjes zijn vergelijkbaar met die van de Boeing 777 van Singapore Airlines.

Singapore Airlines De stoelen zijn 49,5 cm breed en hebben een leeslampje, twee usb-aansluitingen en een 13,3 inch beeldscherm

Tot slot is er nog de gewone economy class waar de meeste reizigers een zitje zullen boeken.

Singapore Airlines In economy zijn er 343 plaatsen voorzien met meer beenruimte.

Singapore Airlines De stoelen hebben een betere rugsteun en hoofdsteun.

Volgende maand neemt Singapore Airlines 5 nieuwe A380's in gebruik en zullen de passagiers al van het nieuwe interieur kunnen genieten. De andere 14 toestellen zullen geleidelijk vernieuwd worden.