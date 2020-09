Singapore Airlines biedt dan toch geen ‘vluchten naar nergens’ aan SVM

29 september 2020

14u20

Bron: Belga 0 Reizen Singapore Airlines zal dan toch geen ‘vluchten naar nergens’ aanbieden. Dat kondigde de luchtvaartmaatschappij aan nadat er heel wat kritiek gekomen was op de milieu-impact.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen in onder meer Australië, Japan en Taiwan boden de voorbije weken dergelijke vluchten aan. Mensen betalen voor een zitje op een vliegtuig dat op dezelfde plek landt als het opgestegen was.

Qantas bijvoorbeeld beloofde een zeven uur durende vlucht langs allerlei Australische bezienswaardigheden, zoals Great Barrier Reef, rotsformatie Uluru, het oostelijke dorp Byron Bay en de haven van Sydney. Dankzij de speciale vluchten, die vaak erg populair bleken, konden de luchtvaartmaatschappijen in deze coronatijden toch wat verdienen.

Diner in vliegtuig?

"Het idee van korte uitzonderlijke vluchten of 'vluchten naar nergens' werd initieel overwogen, maar na rijp beraad werd het niet gevalideerd", aldus Singapore Airlines. Een beslissing waar milieuactivisten al langer op aandrongen. Volgens hen is de coronacrisis het moment om na te denken over het klimaat en niet het moment om terug te keren naar destructieve patronen.

De maatschappij bestudeert nu andere opties om fans te plezieren. Zo zouden geïnteresseerden vliegtuigen kunnen bezoeken of er in dineren. Het vliegtuig blijft dan wel aan de grond staan. Eerder deze maand ontsloeg Singapore Airlines bijna 20 procent van de werknemers omdat de luchtvaart grotendeels stilligt door de maatregelen tegen het coronavirus.