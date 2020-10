“Sinds virologen skireizen hebben afgeraden, boekt niemand meer”

Zowat 730.000 Belgen binden minstens één keer per jaar de latten aan, zo bleek in 2019 uit een studie in opdracht van Savoie Mont Blanc Tourisme en enkele skistations. Frankrijk is veruit de populairste bestemming, gevolgd door Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Maar het komende seizoen zal het heel wat minder zijn. Zo ziet het er niet naar uit dat JOSK de 'gewoonlijke' 16.000 landgenoten naar de wintersportgebieden zal brengen. "In augustus waren er 30% minder boekingen bij particulieren, in september vielen we terug tot de helft en de laatste drie weken is de verkoop bijna helemaal stilgevallen", zegt Dick Van Dyck. Zijn organisatie biedt ook sneeuwtrips voor bedrijven aan, maar dat segment ligt helemáál op apegapen. "Zelfde verhaal voor de sneeuwklassen, normaal goed voor 5.000 leerlingen. Nu het onderwijs is overgeschakeld op code oranje, worden die reizen evenmin nog geboekt. Het zal niet meer voor dit seizoen zijn."