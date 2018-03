Simpele maar geniale hotelkamerhack gaat viraal: “Waarom heb ik hier nooit zelf aan gedacht?!” avh

18 maart 2018

09u12

Zo nu en dan botsen we op een hack waarvan we denken: "Waarom hebben wij hier nooit zelf aan gedacht?" Wel, dit is er zo eentje. De Londense Katyagar Moonagon deelde een hack op haar hotelkamer en gaat er ondertussen mee viraal.

Het is een ergernis die veel hotelgasten hebben, maar die nu onnodig blijkt te zijn. In de meeste hotelkamers is er enkel elektriciteit als je je kaartsleutel in de gleuf naast de deur steekt. Wanneer je de kaart uit de gleuf neemt, wordt ook de elektriciteit in de kamer afgesloten. En als je maar één sleutel hebt, kan je bijvoorbeeld niet je smartphone opladen terwijl je even weg bent, want dan kan je niet meer terug binnen. Of dat dachten wij, want blijkbaar kan je eender welke kaart in de gleuf steken!

“Ik wou mijn externe batterij opladen terwijl ik gaan eten was, maar ik had mijn kaartsleutel nodig”, tweette Katyagar. Daarom probeerde ze eens een klantenkaart van de supermarkt in de gleuf te steken. En die werkte gewoon.

Wanted to charge my battery pack whilst I was I eating dinner, but needed my keycard pic.twitter.com/TsHqihGxTu katyagar moonagon(@ Oog) link

De tweet gaat intussen viraal. Mensen reageren stomverbaasd op de hack: “Ik heb al in vijfsterrenhotels gewerkt, maar dit wist ik niet”, tweet iemand. “Waarom heb ik hier nooit zelf aan gedacht”, klinkt het nog.

I'm dumbfounded. I worked in 5 Star Hotels and never came across that hahahaha Ronan Alex Dunne(@ ItsRonanDunne_) link

omg i never knew this?! mate Snorty Spice(@ CharlotteBHC) link