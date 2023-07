Silvia (46) volgde haar man naar de Amerikaanse staat Georgia: “Gemiddeld hebben we hier 217 dagen volop zon per jaar”

Velen mijmeren erover, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Een week nadat ze in het huwelijksbootje was gestapt, volgde Silvia Saey (46) haar man naar de overkant van de oceaan, zonder idee wat haar daar zou wachten. “Ofwel kon ik me in zelfmedelijden wentelen, ofwel mijn eigen dromen waarmaken. Ik koos voor het laatste.”