Selma is nieuwe leeuwin in Antwerpse ZOO MVDB

12u05

Bron: ZOO Antwerpen 1 ZOO Antwerpen - Jonas Verhulst Reizen De Antwerpse ZOO heeft er sinds kort een nieuwe bewoonster bij. Leeuwin Selma kwam onlangs naar Antwerpen vanuit de dierentuin Kolmarden nabij de Zweedse stad Nörrkoping.

Leeuw Nestor (5), de koning van ZOO Antwerpen, maakt momenteel kennis met zijn nieuwe vrouwtje. Selma is met haar anderhalf jaar nog redelijk jong, maar leeuwen zijn snel geslachtsrijp. Krijgen we weldra leeuwenwelpjes in de ZOO? We wachten af. De kennismaking is in ieder geval gestart en gebeurt op het tempo van de dieren. Caitlin (16), de oudere zus van Nestor, houdt een oogje in het zeil.