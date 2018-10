Schotse brouwerij organiseert eerste ‘biervlucht’ Arne Adriaenssens

Altijd al eens stomdronken de Atlantische oceaan willen oversteken? Dit is je kans! De Schotse brouwerij BrewDog pakt uit me een vlucht die haast evenveel bier verbruikt als kerosine. Gordels vast, klaptafeltjes recht en hijsen maar!

Een pintje of een glaasje wijn achterover slaan tijdens een schijnbaar oneindige vlucht: we doen het allemaal wel eens. Een ware zuippartij wordt het echter zelden. Daar wil de Schotse brouwer Brewdog nu verandering in brengen. Tijdens een speciale vlucht van acht uur van Londen naar het Amerikaanse Ohio is er bier a volonté voor de 240 passagiers.

Met deze actie wil de brouwerij vliegen opnieuw aangenaam maken voor hun trouwe achterban. Inbegrepen in je ticket is de hoogste bierproeverij ooit, een diner geïnspireerd op de Brewdog-bieren, een aangepast entertainmentpakket op de zeteltelevisies en speciaal ontworpen cocktails. Je krijgt ook een dekentje en een oogmasker mee, al zal je ook zonder die hulpmiddelen goed kunnen slapen na zo’n drankpartij.

Hotel in de brouwerij

Eens je magische vlucht achter de rug is, trek je voor 4 dagen naar Columbus. Daar is de Amerikaanse vestiging van de brouwerij gevestigd. Naast een uitgebreide rondleiding door het complex, bezoek je ook de beste bars en restaurants van de stad. Ook een bezoek aan de belangrijkste brouwerijen van het nabijgelegen Cincinnati staat op de planning.

Wie een kleine meerkost betaald, kan ook één nacht van de reis doorbrengen in het Doghouse. Dit hotel bevindt zich in de brouwerij, de zachte geur van hop is in de prijs inbegrepen.

Voor dit snoepreisje moet je wel diep in je buidel graaien. Voor vier dagen inclusief vluchten, hotel en activiteiten ben je 1.400 euro kwijt. Wil je de reis in een privékamer doorbrengen klimt dat zelfs op naar 2.500 euro.