Schotse (19) maakt dodelijke val in Magaluf mvdb

27 april 2018

16u48

Bron: The Sun 0 Reizen Een jonge Schotse vrouw is vanochtend dood aangetroffen nabij een hotel in de beruchte uitgaanswijk Magaluf op het Spaanse Baleareneiland Mallorca. De negentienjarige stierf door een dodelijke val.

De vrouw die in een nabijgelegen café werkte, was vermoedelijk de sleutels van haar hotelkamer kwijt. Ze wou vermoedelijk via een richel al klimmend de hotelkamer van een collega bereiken. Het incident gebeurde 's nachts, er hebben zich nog geen getuigen gemeld. Haar lichaam werd pas om 9.45 uur 's ochtends aangetroffen achter het terras van een restaurant. Het onderzoek naar de dood van de Schotse is nog niet afgerond. Haar identiteit is nog niet vrijgegeven. De politie probeert nu de uren voor haar dood te reconstrueren.

Het toeristisch seizoen op Mallorca moet nog echt op gang komen, maar toch is dit al de tweede dodelijke val van het jaar. Op 7 april overleefde een 24-jarige man uit Manchester een val van zes meter vanaf zijn hotelbakon niet. De man wou om 5 uur 's ochtends vanaf zijn balkon in het hotelzwembad springen. Die bizarre trend wordt 'balconing' genoemd. Sinds 2010 vielen daarbij naar schatting al een kleine twintig doden, tientallen toeristen raakten zwaargewond. De slachtoffers hebben overwegend de Britse nationaliteit.

