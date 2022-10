Schiphol verlengt compensatieregeling voor gemiste vluchten

Ook na de einddatum van de eerdere regeling was soms sprake van hele lange wachttijden op de luchthaven, als gevolg van een tekort aan beveiligers. Daardoor waren er nog steeds mensen die hun vlucht niet haalden doordat ze lang in de rij moesten staan. Via de regeling kunnen zij bijvoorbeeld de kosten voor het omboeken van een vlucht of voor alternatief vervoer terugvragen.



Bij de eerdere regeling werden zowat 8.000 claims ingediend. Daarvan is tot nu toe ruwweg de helft afgehandeld.