Schiphol legt maximaal aantal reizigers en minder vluchten op tijdens zomermaanden

Cabineper­so­neel van Ryanair dreigt met zomersta­king door heel Europa

Het cabinepersoneel van Ryanair dreigt deze zomer actie te gaan voeren door heel Europa. Directe aanleiding daarvoor is het vastlopen van de onderhandelingen in Spanje. Daar liep de budgetluchtvaartmaatschappij weg bij gesprekken over betere arbeidsvoorwaarden met twee vakbonden.

8 juni