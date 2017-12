Say cheese! Dit is ongetwijfeld het schattigste beestje om een selfie mee te nemen Arne Down Under: Vlog 27 Redactie

19u00 0 rv Arne Down Under, vlog 27: verplichte selfie met een quokka. Reizen Nu het in ons land zoveel sneeuwt, begint Arne zijn thuis toch een beetje te missen. Maar zijn gemis is snel weg wanneer hij Brasserie Westende ontdekt in het centrum van Perth: Belgisch bier en mosselen met friet, de perfecte combinatie om de heimwee weg te spoelen. Na een optreden in een oude gevangenis (echt!), gaat hij zwemmen met wilde dolfijnen (een hoogtepunt!) en zoekt hij de beruchte quokka (wie?) op Rottnest Island.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.