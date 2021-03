Sabena bestaat nog steeds... als hotel in Kinshasha: het verhaal van het legendarische Hotel Memling

Kent u Christian Van Buggenhout nog? De man met weelderige haardos verwierf eind 2001 plots nationale bekendheid toen hij als curator het faillissement van Sabena moest afhandelen en daarbij maandenlang even geduldig als perfect tweetalig de hordes cameraploegen, vakbonden en boze (ex-)Sabéniens trotseerde. Wel, diezelfde Christian Van Buggenhout is vandaag operationeel directeur van Hotel Memling in Kinshasa en trotseert er nu hopelijk iets minder boze hotelgasten en problèmes à l’Africaine. Er nog steeds heilig van overtuigd dat hij het laatste actieve kroonjuweel uit de Sabena-nalatenschap mogelijk nog dit jaar zal verkopen. “Het eiland op een afvalberg”, noemt hijzelf het 180 kamers tellende resort in het hartje van de Congolese hoofdstad, vlakbij de drukke Boulevard du 30 Juin: “Elke nacht zet ik vier mensen in om alles rondom het hotel weer proper te krijgen. Het vuil slingert overal rond, terwijl ook de vele straathandelaars elke avond hun plastic afval achterlaten en daarmee de riolen verstoppen. Dus ruimen wij het op, want anders zou niemand het doen”, vertelt hij ons aan het begin van een alweer lange werkdag.