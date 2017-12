Ryanair wil staking tijdens kerstvakantie vermijden en erkent daarom pilotenvakbonden LB

Lagekostenmaatschappij Ryanair zegt bereid te zijn pilotenvakbonden te erkennen. De maatschappij wil zo stakingsplannen tijdens de kerstvakantie vermijden.

De Ierse maatschappij heeft pilotenvakbonden in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal aangeschreven om hen uit te nodigen voor gesprekken "om de vakbonden te erkennen als vertegenwoordigers van de piloten", aldus het bedrijf.

Vakbonden waren tot nu toe niet welkom bij Ryanair, dat 32 jaar geleden werd opgericht. Volgens topman Michael O'Leary paste dat niet in het verdienmodel van de prijsvechter, die in relatief korte tijd van lokale Ierse maatschappij uitgroeide tot één van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Europa.

Radicale beleidswijziging

O'Leary bevestigt nu dat het erkennen van vakbonden een belangrijke wijziging is van beleid. "Maar we hebben wel vaker radicale wijzigingen doorgevoerd." Hij hoopt begin volgend jaar een akkoord te bereiken.

Piloten in heel Europa dreigen met een staking bij Ryanair tijdens de kerstperiode. De eerste actie stond vrijdag in Italië gepland. Met stakingen wilden ze onderhandelingen afdwingen over cao's, over loon en andere arbeidsvoorwaarden. Nu werken veel piloten nog op basis van individuele afspraken bij Ryanair, waarbij arbeidsvoorwaarden achterop hinken tegenover andere luchtvaartmaatschappijen.

Ook verwijten de piloten Ryanair dat er te weinig piloten stand-by staan. De luchtvaartmaatschappij moest dit najaar nog vele duizenden vluchten schrappen wegens een pilotentekort. Ryanair verwacht niet dat het erkennen van vakbonden gepaard zal gaan met hogere kosten.