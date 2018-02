Ryanair wapent zich tegen brexit en waarschuwt dat vliegtickets misschien niet meer geldig zijn FT

02 februari 2018

11u25

Bron: Reuters 10 Reizen Ryanair wapent zich tegen de brexit - of toch de gevolgen ervan - en komt met een speciale clausule voor vliegtickets die binnenkort verkocht worden voor de zomer van 2019. Die zullen niet meer geldig zijn wanneer het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen akkoord vinden over vliegrechten.

Luchtvaartmaatschappij Ryanair start binnenkort de verkoop van vliegtickets voor de zomer van 2019. Op zich niets speciaals, maar de prijsvechter voorziet voor al die tickets een zogenaamde brexitclausule. Dat doet het om zich juridisch in te dekken wanneer het Verenigd Koninkrijk volgend jaar de Europese Unie verlaat zonder afspraken over vlieg- en landingsrechten, opgeschreven in het zogeheten 'Open Skies-verdrag'. Dat heeft marketingdirecteur Kenny Jacobs deze week laten weten.

"Zolang er geen alternatief gevonden wordt voor dat verdrag, denken we na over een wijziging van de algemene voorwaarden voor reizen van en naar het Verenigd Koninkrijk na 1 april 2019", klonk het tijdens een persconferentie. Klanten kunnen hun vlucht dus geannuleerd zien, maar krijgen wel hun geld terugbetaald, garandeert Ryanair.

Het bedrijf is trouwens niet het enige dat zich nu al voorbereidt op de naderende brexit. Ook reisorganisatie Thomas Cook nam al een clausule op en easyJet verplaatste hun hoofdkantoor van het Verenigd Koninkrijk naar Oostenrijk.