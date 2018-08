Ryanair vs. andere maatschappijen: zoveel kost het om te vliegen met of zonder (hand)bagage Nina Dillen

24 augustus 2018

17u39 0 Reizen Is de Ierse lowcostmaatschappij nog wel de voordeligste optie, nu zelfs voor een rolkoffer extra wordt aangerekend? "Ryanair en de traditionele spelers groeien steeds dichter naar elkaar toe," aldus luchtvaartexpert Luk De Wilde. Wij namen de proef op de som en boekten een virtuele citytrip naar Barcelona bij vier luchtvaartmaatschappijen.

Een rolkoffer die je voorheen gratis op het vliegtuig meenam als handbagage, kost je vanaf 1 november 6 tot 10 euro extra bij Ryanair. Een maatregel om vertragingen bij het vertrek te verminderen, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. Nu verliezen ze te vaak tijd met het last minute moeten inchecken van koffers die niet meer in de cabine passen. Een valabele reden, bevestigt luchtvaartexpert Luk De Wilde, al voegt hij eraan toe dat de Ierse lowcostmaatschappij in één moeite mee ook haar inkomsten wil opkrikken. "Ryanair blijft een commercieel bedrijf dat winst wil maken. Ik sluit niet uit dat andere maatschappijen hun voorbeeld zullen volgen."

