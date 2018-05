Ryanair vreest hete zomer in de luchtvaart: "Risico op stakingen bestaat wel degelijk" SVM

Bron: Beiga 2 Reizen Ryanair vreest voor een hete zomer in de luchtvaartsector. Marketingdirecteur Kenny Jacobs verwees in Brussel naar de pilotenstaking bij Brussels Airlines en naar de meerdaagse stakingen bij Air France-KLM. Maar ook Ryanair zelf is niet immuun voor acties, gaf hij toe. "Ik hoop dat het niet komt tot verstoringen, maar als je kijkt naar de hele industrie bestaat er wel degelijk een risico op stakingen", klonk het op een persmoment in Brussel.

Ook bij Ryanair is er al enkele maanden sociale onrust. De Ierse lowcostmaatschappij weigerde tot enkele maanden geleden vakbondsafgevaardigden te erkennen, maar lijkt nu toch bij te draaien. In Duitsland en Italië is er al een akkoord over een vakbondsvertegenwoordiging, in België komt er binnen de maand overleg met vertegenwoordigers van de piloten. De vakbond LBC-CNE, die optreedt als vertegenwoordiger voor de piloten, zegt nog geen uitnodiging te hebben ontvangen.

"Blijven ons model trouw"

De marketingdirecteur van Ryanair wilde niet ingaan op de inhoud van die gesprekken. Volgens hem zijn de eisen van Ryanair-piloten niet noodzakelijk dezelfde als bij Brussels Airlines. "We gaan in elk geval ons lowcostmodel trouw blijven", klonk het nog.

Een vijftal vakbonden, waaronder de Belgische LBC, hebben eind vorige maand een ultimatum gesteld aan Ryanair. Ze dreigen met een staking als de Ierse luchtvaartmaatschappij tegen 30 juni niet is ingegaan op hun eisen, waaronder het toepassen van de geldende nationale wetgeving. Maar dat lijkt Ryanair niet van plan. Jacobs: "We opereren in 28 verschillende landen en gaan dus niet 28 verschillende arbeidsreglementen toepassen. Dat zou niet efficiënt zijn."

"Gericht kiezen waar we uitbreiden"

Ryanair nuanceerde ook de bewering van Brussels Airport dat de Ierse lowcostmaatschappij haar activiteiten de jongste maanden heeft teruggeschroefd. "We hebben vier jaar van sterke groei gekend op Zaventem. Maar het is normaal dat er verschuivingen tussen verschillende luchthavens zijn in termen van capaciteit", aldus nog Jacobs.

Volgens hem waren er de jongste maanden nu eenmaal veel groeiopportuniteiten voor Ryanair in Duitsland en in Italië. "We moeten dus gericht kiezen waar we extra gaan uitbreiden."

"Ongekende groei"

Jacobs verzekerde dat dit niets te maken heeft met mogelijke problemen op de Belgische markt. "We hebben de jongste jaren een ongekende groei gekend in België (Charleroi en Zaventem; nvdr). We zijn de tweede grootste speler met een marktaandeel van 27 procent, na Brussels Airlines en voor TuiFly. De voorbije winter groeide Ryanair in België met 3 procent, klonk het nog.

Boetes geen effect

Maar de levering van nieuwe vliegtuigen bepaalt de groei van de capaciteit. De Ierse lowcost carrier kiest dan ook voor markten met de meeste groeikansen, zoals Duitsland en Italië. Volgens de marketingdirecteur hebben de boetes voor het overschrijden van de geluidsnorm boven het Brussels gewest niets veranderd aan hoe Ryanair vliegt op Brussels Airport.

"Terugbetaling plus 5 euro"

Om haar lowcost-karakter nog wat meer in de verf te zetten, komt de Ierse luchtvaartmaatschappij vanaf oktober met een laagsteprijsgarantie. "Als men eenzelfde vlucht -op dezelfde luchthaven, dezelfde dag en ongeveer hetzelfde tijdsbestek- vindt die goedkoper is, dan betalen we het prijsverschil terug. Plus nog eens vijf euro extra", kondigde Jacobs aan. Het ticket moet dan wel ongeveer twee weken op voorhand zijn geboekt.