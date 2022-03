Ryanair: "Vliegen komende zomer mogelijk duurder dan voor corona"

Logeren op een paradijse­lijk pri­vé-ei­land? Dat kan al vanaf 3.927 euro per week voor liefst 14 gasten

De villa in ‘Twee Zomers’ oogt als het summum van privacy, ook al werd de Eén-reeks gedraaid op een schiereiland. Maar wist je dat je in Europa nóg exclusiever kunt logeren op een heus privé-eiland, in een droomwoning helemaal voor jou alleen? Onze reisexpert Johan Lambrechts toont waar het kan, en hoe verrassend betaalbaar het is.

