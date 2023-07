Ryanair verwacht “geen significante hinder” tijdens pilotenstaking in weekend van 15 en 16 juli

Lagekostenmaatschappij Ryanair zegt geen significante hinder te verwachten voor vluchten van en naar België als gevolg van een eventuele staking van piloten. Die zal nochtans wel doorgaan in het weekend van 15 en 16 juli, bevestigden de vakbonden. De piloten protesteren tegen het opzeggen van een CAO die de werk- en rusttijden regelt en eisen meer loon. Het is niet uitgesloten dat nieuwe acties volgen. “Er is geen sociale vrede meer bij Ryanair”, aldus vakbondssecretaris Hans Elsen van ACV Puls.

KIJK. Belgische piloten Ryanair staken in weekend van 15 en 16 juli

De vakbonden waarschuwen voor ernstige hinder: een “grote meerderheid” van de piloten zou deelnemen. Concreet gaat het om de piloten die Charleroi als standplaats hebben. Op Brussels Airport zijn geen piloten meer gestationeerd van Ryanair.

De Belgische Ryanairpiloten leggen het werk neer uit protest tegen het opzeggen van een collectieve arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden. Ryanair wil de overeenkomst op 1 oktober eenzijdig opzeggen. In plaats van een uurrooster met vijf dagen werken en vier dagen rust, is Ryanair van plan over te stappen naar een rooster van vijf dagen werk en drie dagen rust.

Volgens de pilotenvertegenwoordigers is dat strijdig met de wet. De vakbonden hadden de directie tot deze middag 12 uur de tijd gegeven om een voorstel te doen, maar ze kregen enkel een brief met “dreigende toon” zonder concreet voorstel.

“Eigenlijk valt er niets te onderhandelen, de wet moet gewoon gerespecteerd worden”, zegt Didier Lebbe van CNE. “Ik vraag me af waarom we in een rechtstaat een multinational zoals Ryanair toelaten de wet aan zijn laars te lappen. Het gaat niet eens over onderhandelingen over nieuwe voordelen.

Coronaloonsverlaging

Daarnaast is er discussie over de lonen. De piloten stemden bij het begin van de coronacrisis in met een loonsverlaging van 20 procent, maar die is op vandaag nog altijd van kracht. De directie weigert volgens de bonden om te spreken over het stopzetten van die geste, “ondanks de terugkeer van de enorme winsten”. De piloten kondigen meteen aan dat er nog acties kunnen volgen tot oktober 2024, wanneer de Covid-cao afloopt.

Volgens Hans Elsen van ACV Puls is er bij de de Ierse lagekostenmaatschappij “geen enkele kennis van het Belgische arbeidsrecht en ontbreekt ook de wil om die te leren”, ondanks beloftes om de wetgeving na te leven.

Nieuwe acties mogelijk

De piloten waarschuwen nog dat ze actie kunnen blijven voeren tot de corona-cao in oktober 2024 afloopt. “Ryanair heeft aangegeven de collectieve arbeidsovereenkomst eenzijdig te willen opzeggen. Dat betekent dus dat er geen sociale vrede meer bestaat bij de luchtvaartmaatschappij”, aldus Elsen. Na de acties van volgende week willen de bonden opnieuw rond tafel zitten. Maar als dat niets oplevert dan zijn nieuwe acties mogelijk, waarschuwen de vakbonden. Elsen verwijst naar een eerdere stakingsactie van het cabinepersoneel, dat elf dagen heeft gestaakt.

De vakbond beseft dat veel mensen gehinderd worden in hun vakantieplannen door de staking. “We beseffen dat ten volle. Daarom kondigen we het nu ook al aan. Maar het besef dat mensen hier hinder van ondervinden is zeer aanwezig”, aldus nog Hans Elsen.

“Onderhandel in plaats van te staken”

In een reactie zegt Ryanair dat de vakbond uitgenodigd is om te onderhandelen over de lonen. In Italië, Spanje en Frankrijk leverde dat al akkoorden op. “Ze zouden moeten onderhandelen, niet staken”, aldus het bedrijf.

Indien het toch tot acties komt, zal dat naar verluidt niet tot significante hinder leiden. “Meer dan de helft van de Belgische vluchten van Ryanair wordt uitgevoerd met vliegtuigen die een basis buiten België hebben”, klinkt het.