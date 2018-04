Ryanair verbindt Charleroi met Bosnië vanaf november Redactie

23 april 2018

13u43

Bron: belga 1

Ryanair gaat vanaf november twee keer per week tussen Charleroi en Banja Luka in Bosnië en Herzegovina vliegen, meldt de Ierse luchtvaartmaatschappij vandaag. Het Balkanland is nieuw in het aanbod van Ryanair.