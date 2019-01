Ryanair trekt in alle stilte prijzen voor bagage en priority boarding op avh

11 januari 2019

17u54 2 Reizen De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in alle stilte de bagageprijzen opgetrokken. Wie nu een trolley incheckt, betaalt daar nu 2 euro extra voor. Ook de prijs voor priority boarding is gestegen.

Sinds 1 november mag je geen trolley meer aan boord meenemen op een Ryanair-vlucht, maar ondertussen is de prijs om die trolley in te checken al licht gestegen. Dat staat te lezen op de website van Ryanair. Het is onduidelijk wanneer Ryanair de aanpassingen heeft doorgevoerd.

Kleine handbagage mag je nog altijd gratis mee aan boord nemen, maar wie een groter tweede stuk bagage (maximaal 10 kilogram) wil inchecken, betaalt daar nu 10 euro voor in plaats van 8 euro vroeger. Wie de koffer na de boeking toevoegt, betaalt nu 12 euro in plaats van 10 euro. De koffer inchecken in de luchthaven kost nog altijd 25 euro.

Met prioriteit

Ook priority boarding is nu duurder. Voor wie voor prioriteit kiest bij het boeken, verandert er niets, maar wie na de boeking nog voor prioriteit kiest, betaalt nu 10 euro in plaats van 8 euro.