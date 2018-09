Ryanair-topman O'Leary: "Ik moet beter presteren" LB

19 september 2018

17u42

Bron: Belga 0 Reizen Ryanair-topman Michael O'Leary vindt dat hij zijn eigen prestaties moet verbeteren. Dat heeft hij vandaag gezegd, daags voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de lowcostmaatschappij.

"Ik ben momenteel niet meer in de positie om kritiek te hebben op anderen gezien mijn prestaties van de afgelopen twaalf maanden. Ik heb genoeg te doen bij Ryanair en ik moet overduidelijk aan mijn eigen prestaties werken", zei O'Leary in reactie op vragen over een hack onlangs bij sectorgenoot British Airways.

Ryanair ligt in meerdere landen in Europa in de clinch met vakbonden. Stakingen, hogere brandstoffenprijzen en toegenomen concurrentie lijken dit boekjaar te gaan zorgen voor de eerste winstdaling sinds 2014.