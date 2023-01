Ryanair-topman Michael O’Leary niet onder de indruk van stakingen: “Vakbonden kramen onzin uit”

Basis Ryanair op Brussels Airport blijft gesloten, ontslag dreigt voor 59 werknemers

Ryanair sluit zijn basis op Brussels Airport definitief. De basis was al gesloten tijdens het winterseizoen en zal nu ook in het zomerseizoen, dat in de luchtvaart eind maart start, niet meer opengaan. Dat zegt vakbondsman Hans Elsen (ACV Puls) en is bevestigd door Ryanair zelf. De vakbonden zijn vandaag ingelicht door de directie. Door de sluiting dreigen 59 mensen hun job te verliezen, klinkt het. Er worden mogelijk ook een aantal zomerbestemmingen op Brussels Airport geschrapt.

11 januari