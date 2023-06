Ryanair-topman Michael O'Leary voorspelt chaos: “Zomer vol geschrapte vluchten”

KIJK. “Je verwoest welverdiende vakanties van verschillende families”

Voor Micheal O’Leary van Ryanair is het genoeg geweest. Hij overhandigde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie een petitie van 1,1 miljoen klanten van de luchtvaartonderneming om vrije overvluchten over Frankrijk te krijgen.

Reden: de stakingsgolven bij de Franse luchtverkeersleiders. Alleen al dit jaar hebben die 57 keer gestaakt waardoor dan ook de vluchten moeten uitgesteld die over het land naar andere bestemmingen leiden. “Op een gemiddelde stakingsdag worden 300 vluchten per dag getroffen”, stelt O’Leary. “Dat treft 100.000 passagiers.”

Nu is er al een nieuwe aanzegging voor 6 en 7 juni, maar nu lijkt het vast te staan dat er ook in de zomer stakingen zullen zijn. “En dan we hebben geen stoelen vrij om de dagen nadien mensen wel op hun bestemming te krijgen”, voorspelt O’Leary.

Minimumregeling

Luidens de topman van Ryanair mogen de luchtverkeersleiders gerust staken, maar zouden de gevolgen van hun acties beperkt moeten blijven tot het nationale verkeer. Dat betekent nationale vluchten schrappen, maar geen internationale. Nu gebeurt in Frankrijk het omgekeerde. Er is wel een minimumregeling, maar die geldt alleen voor het regelen van vluchten binnen Frankrijk. Het is anders in Spanje, Italië en Griekenland. Daar worden de internationale verplaatsingen wel bediend.