Ryanair stunt met vliegtickets voor minder dan 5 euro

19 april 2019

07u07 10 Reizen Luchtvaartmaatschappij Ryanair pakt momenteel uit met de kortingsactie ‘Spring aan boord’. Je kan voor tientallen bestemmingen vliegtickets boeken aan spotprijzen. Voor de goedkoopste vlucht, die je naar Praag brengt, betaal je minder dan 5 euro.

De actie heeft betrekking op vluchten die plaatsvinden in mei. “De algemene voorwaarden zijn van toepassing, de tarieven zijn afhankelijk van beschikbaarheid”, zo meldt de luchtvaartmaatschappij.

Vanochtend omstreeks 7 uur kon je vanuit Charleroi voor 9,99 euro vluchten boeken naar onder meer Barcelona, Bordeaux, Bratislava, Carcassonne, Glasgow, Kopenhagen, La Rochelle, Manchester, Perugia, Stockholm, Verona, Warschau en Zaragoza. Voor prijzen vanaf 12,99 euro zijn er naar Boedapest, Milaan, Pisa, Santander en nog vele andere zuiderse bestemmingen.

Vanuit Zaventem vlieg je voor 12,99 euro naar Barcelona, Milaan en Berlijn. Voor 17,99 euro bereik je steden als Madrid, Palma en Porto.

De prijzen en bestemmingen in het aanbod kunnen wel voortdurend veranderen en zijn afhankelijk van het aanbod. De kans is dus reëel dat de uiteindelijke prijs hoger uitkomt, wanneer je effectief een vlucht boekt. Bovendien staat Ryanair erom bekend toeslagen aan te rekenen voor bagage, voor wie zijn plaats in het vliegtuig wil kiezen, enzovoort.

Test-Aankoop

Ryanair kreeg deze week nog zware kritiek van Test-Aankoop, nadat het een ‘babytarief’ van 25 euro invoerde. Een toeslag van 25 euro per traject voor een kind onder de 24 maanden dat meereist op de schoot van zijn ouders.

