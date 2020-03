Ryanair schrapt vanaf middernacht meer dan 80 procent van vluchten kv

18 maart 2020

16u11

De Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt vanaf vanavond middernacht meer dan 80 procent van de vluchten. Vanaf dinsdag 24 maart blijven zo goed als alle toestellen aan de grond. De maatregel komt niet als een verrassing, nu steeds meer landen in Europa in lockdown gaan en reizen naar het buitenland afraden door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Ryanair schrapt vanaf vanavond middernacht meer dan 80 procent van haar vluchten. Vanaf volgende week blijven dan nog slechts enkele vliegtuigen in de lucht, vooral tussen Ierland en Groot-Brittannië.

Repatriëring

De luchtvaartmaatschappij is mogelijk ook geïnteresseerd in repatriëringsvluchten voor EU-burgers, luidt het in een mededeling. Ze staat daarover in contact met de ministeries van Buitenlandse Zaken.



Getroffen klanten zullen via e-mail geïnformeerd worden over hun opties. Gedupeerde reizigers wordt gevraagd om niet te telefoneren, maar zich online te informeren over hun reisopties.

Ryanair is de grootste lagekostenluchtvaartmaatschappij van Europa. Ze heeft een vloot van 450 Boeing 737-toestellen en 25 Airbus A320's bij haar Oostenrijkse dochtermaatschappij.