Ryanair-piloten staken op 14 en 15 september opnieuw

Hoe switch je van ‘vakantie­mo­dus’ naar je 'normale ritme’? Expert geeft advies

Vakantie is - als het goed meevalt - een heerlijke periode. Maar hoe kom je na die weken van rust weer in je ‘normale ritme’? Hoe kan je dat ontspannen gevoel langer behouden? Opruimcoach Lammy Wolfslag geeft advies: “Ga niet meteen als een zot aan de slag om alles in te halen wat je in de vakantie niet hebt kunnen doen.”