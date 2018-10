Ryanair laat honderden passagiers tevergeefs naar Charleroi komen Staking Aviapartner: gestrande passagiers raken ook via Charleroi niet weg SPK

29 oktober 2018

13u53 0 Reizen De staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Zaventem zorgt nu ook voor chaos in Charleroi. Door een misverstand kregen honderden reizigers die vandaag met Ryanair vanop Zaventem moesten opstijgen verkeerdelijk de melding dat hun vlucht vanuit Charleroi zou vertrekken.

“Zondagavond na 20 uur kwam er een mail van Ryanair: onze vlucht naar Barcelona was niet gecanceld, maar zou vanochtend om 11 uur via Charleroi vertrekken”, vertelt reiziger Caro Vorstenbosch (29). “Telefonisch contact met Ryanair was onmogelijk, maar een live chat met een medewerker vanmorgen liet er geen twijfel meer over bestaan: we zouden vanuit Charleroi vertrekken. Ondanks toch beduidend verder, repten we ons uit het Antwerpse Kalmthout dus naar hier. Maar wat blijkt ter plaatse: Charleroi Airport weet van niks – geen vliegtuig, medewerkers van Ryanair of oplossing voorhanden.”

Niet alleen de passagiers met bestemming Barcelona strandden op de luchthaven. “Ook de honderden gedupeerden met onder meer Dublin, Malaga of Madrid als bestemming, wetenuren later nog steeds niks. Gevolg: chaos, en het toenemende besef dat onze vakantie wel eens helemaal in het water zou kunnen vallen. Want pas donderdag vertrekken, zoals nu wordt geopperd, om vrijdag al te moeten terugkeren, is vanzelfsprekend geen optie. Dit is door omstandigheden bovendien de enige week dit jaar dat we er tussenuit kunnen”, aldus de gedupeerde reizigster. “Op deze manier maken ze de gevolgen van de staking nóg erger voor de passagiers én de werknemers van Charleroi, die zich evenmin raad weten.”

Heel wat van Caro’s ‘lotgenoten’ proberen ondertussen via Eindhoven of Oostende toch nog op hun bestemming te geraken. De Kalmthoutse en haar vriend hopen vandaag alsnog via Neckermann, de touroperator bij wie ze hun citytrip hadden geboekt, te kunnen vertrekken. “Al onze hoop is nu gevestigd op de noodlijst waarop we staan – dagen er twee passagiers voor andere vluchten naar Barcelona niet op, zijn die zitjes voor ons. Maar we beseffen: de kans dat dit gebeurt, is echter zéér klein.”