Ryanair heeft prijzen verlaagd om vliegtuigen naar Catalonië te vullen

13 februari 2018

Bron: Belga 2 Reizen Lagekostenmaatschappij Ryanair zegt dat ze de tarieven voor vluchten naar Catalonië met 30 procent heeft moeten verlagen om de vliegtuigen vol te krijgen. De politieke crisis in de regio schrikt reizigers af, stelde CEO Michael O'Leary tijdens een persconferentie in Madrid. Hij noemde de situatie in Catalonië "een grote uitdaging" voor Ryanair.

Ryanair ging naar eigen zeggen in oktober over tot de prijsverlaging, toen in Barcelona massabetogingen plaatsvonden na het onafhankelijkheidsreferendum. De Spaanse politie had met harde hand gereageerd op die volksraadpleging, dat door de regering in Madrid verboden was. De toestand maakte vooral weekendtoeristen uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland nerveus, stelde O'Leary.

Eerder was al gebleken dat de politieke crisis de toeristische sector in Catalonië geen deugd doet. De omzet van de sector daalde met 10 tot 15 procent. En ook de rest van de economie liep schade op: honderden bedrijven verhuisden hun zetel naar plaatsen buiten Catalonië uit vrees voor juridische onzekerheid. De bank BBVA berekende dat in Catalonië dit jaar 35.000 arbeidsplaatsen minder gecreëerd zullen worden dan mocht de politieke crisis niet bestaan.