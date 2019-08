Ryanair heeft het opnieuw aan de stok met piloten: Spaanse pilotenbond dreigt werk neer te leggen kg aw

28 augustus 2019

13u38

Bron: Belga, AD.nl 0 Reizen Piloten van Ryanair dreigen in september vijf dagen het werk neer te leggen. De Spaanse pilotenbond SEPLA zegt dat de komende dagen nog bemiddelingsgesprekken plaatsvinden, maar als die vruchteloos blijven dan wordt het werk neergelegd.

De pilotenbond is boos over de geplande sluitingen van vier bases op de Canarische eilanden: Las Palmas, Tenerife South, Lanzarote en Girona. Die sluiting zou het ontslag betekenen van honderden piloten en cabinemedewerkers in Spanje.



Wat met de reiziger?

De acties van de Spaanse piloten staan gepland voor 19, 20, 22, 27 en 29 september. Een staking betekent overigens niet direct dat het vliegschema erg in de war wordt geschopt. Zo leidden de acties in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks tot problemen, omdat de betrokken pilotenbond maar een klein aantal piloten vertegenwoordigt. Ook een staking in Portugal eerder deze maand bracht niet al te veel hinder met zich mee omdat er in dat land een minimale dienstverlening verplicht is. Vlieg je die dag van, naar of via Spanje met Ryanair? Check dan (via je vluchtnummer) online of je vlucht zoals gepland zal doorgaan.

Onvrede

De Ierse prijsvechter heeft het de laatste tijd behoorlijk aan de stok met vakbonden in Europa. Eerder legden Britse piloten het werk al neer uit onvrede, ook in Portugal legde het personeel het werk neer. Ierse piloten wilden dat ook doen, maar daar stak de rechter een stokje voor. Bonden verwijten de prijsvechter dat het de loononderhandelingen bewust frustreert en eerder gemaakte afspraken niet nakomt.

Ryanair dreigde eind juli verschillende routes te schrappen en meerdere bases te sluiten, niet alleen die op de Canarische eilanden. De luchtvaartmaatschappij zag zijn winst het laatste kwartaal flink teruglopen, onder meer door lagere ticketprijzen en stijgende brandstof- en personeelskosten. Daarnaast spelen de problemen met de Boeing 737 MAX en de gevolgen van de brexit de prijsvechter parten.

Ondergang van luchtvaartmaatschappijen

Meer luchtvaartmaatschappijen kampen met deze problemen. Zo werd vanochtend bekend dat de noodlijdende reisorganisatie Thomas Cook een flinke kapitaalinjectie krijgt, dit om het van de ondergang te redden. Het Chinese conglomeraat Fosun steekt met een groep van schuldeisers gezamenlijk 900 miljoen pond (994 miljoen euro) in het Britse reis- en luchtvaartbedrijf.

Eerder dit jaar viel het doek voor de Britse luchtvaartmaatschappij Flybmi. Het bedrijf weet het faillissement mede aan het dreigende vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De aanhoudende onzekerheid leidde ertoe dat de luchtvaartmaatschappij ‘waardevolle contracten’ had verloren, meldde het bedrijf in februari. De luchtvaartmaatschappij bood vluchten aan met 17 vliegtuigen naar 25 Europese bestemmingen.

Begin dit jaar gingen behalve Flymbi ook al het IJslandse Wow Air, het Belgische VLM en het Duitse Germania over de kop door de felle concurrentie in de luchtvaartsector en de stijgende kerosineprijs.