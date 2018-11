Ryanair gaat ook in Portugal overstag: cabinepersoneel heeft sociaal akkoord beet kg

29 november 2018

13u52

Bron: Belga 0 Reizen Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in Portugal een sociaal akkoord bereikt met het daar gevestigde cabinepersoneel over de toepassing van het Portugese arbeidsrecht. Dat meldt de vakbond SNPVAC.

Het principeakkoord houdt in dat het personeel op de basissen van Ryanair in Portugal contracten zal krijgen volgens het Portugese recht. Net als personeel in andere landen, vragen de Portugese werknemers al jaren dat de lokale wetgeving wordt toegepast in plaats van de Ierse.



Ryanair weigerde lange tijd met de vakbonden te onderhandelen. Na een reeks stakingen in verschillende landen, heeft de Ierse maatschappij toch een reeks akkoorden gesloten over de arbeidsvoorwaarden. Ook in België heeft Ryanair een akkoord gesloten, maar er lopen nog onderhandelingen over de invulling ervan.