Ryanair dreigt ermee jobs te schrappen als "onnodige" stakingen voortduren HINDER DOOR STAKING OP 25 EN 26 JULI Redactie

23 juli 2018

09u56

Bron: Belga 5 Reizen Tussen 50 en 70 procent van de Ryanair-vluchten in België zullen woensdag en donderdag worden geschrapt door een staking van het boordpersoneel van de lagekostenmaatschappij. Dat meldt de krant La Libre Belgique op basis van een intern document. Ryanair dreigt er intussen mee vliegtuigen weg te halen en banen te schrappen op opstandige basissen, indien de "onnodige" stakingen aanhouden in bepaalde landen.

Op Zaventem zou woensdag en donderdag circa 70 procent van de vluchten van de Ierse maatschappij niet plaatsvinden. Op Charleroi zou de stakingsbereidheid minder groot zijn, maar toch rekenen de vakbonden erop dat minstens de helft van de vluchten zal worden geschrapt.

Meer stakingen

Ook in Italië, Spanje en Portugal wordt gestaakt. Ryanair zou personeel uit het Verenigd Koninkrijk trachten over te brengen om de gevolgen van de stakingen in te perken. De Ierse lowcostmaatschappij zegt te zullen blijven spreken met vakbonden van piloten en boordpersoneel. Maar het bedrijf houdt rekening met nog meer stakingen deze zomer.

"We zijn immers niet bereid om in te stemmen met onredelijke eisen die onze lage tarieven of ons hoogefficiënt model ondermijnen", zegt de luchtvaartmaatschappij bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Ryanair spreekt ook dreigende taal. Als de "onnodige" stakingen aanhouden in bepaalde landen, "dan zullen we onze winterschema's moeten aanpassen", klinkt het. Ryanair dreigt er met name mee vliegtuigen weg te halen en banen te schrappen op opstandige basissen.

Winstdaling

De sociale onrust begint te wegen op de resultaten van de Ierse luchtvaartmaatschappij. Daarnaast nemen de brandstofkosten toe en heeft de maatschappij sommige van zijn piloten een fikse opslag gegeven. In het eerste kwartaal daalde de winst met 20 procent tot 319 miljoen euro. Ryanair houdt vast aan de verwachting dat de winst voor het hele boekjaar zal uitkomen tussen 1,25 en 1,35 miljard. Dat zou de eerste winstdaling zijn sinds 2014.