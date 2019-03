Ryanair breidt winteraanbod uit met 7 nieuwe bestemmingen ttr

12 maart 2019

13u08

Bron: belga 0 Reizen Ryanair biedt vanaf het winterseizoen, dat eind oktober ingaat, een zevental nieuwe bestemmingen aan vanuit ons land. Het gaat onder meer om Tel Aviv in Israël, dat vier keer per week wordt aangevlogen vanuit Charleroi, en om Sevilla, met vier vluchten per week vanop Brussels Airport.

Alles samen gaat de Ierse lowcostmaatschappij in het winterseizoen 88 bestemmingen aanbieden vanuit ons land. Huidig winterseizoen zijn er dat 81. Vooral op Brussels Airport zal het aanbod toenemen. Daar zal volgende winter ook naar het Spaanse Sevilla gevlogen kunnen worden (4 keer per week) en naar Essaouria in Marokko (2 keer per week). Ook Pisa (3 keer per week) en Catania (2 keer per week) in Italië en Krakau (4 keer per week) in Polen zitten in het Ryanair-aanbod op Brussel Airport, maar deze bestemmingen worden nu al vanop Charleroi aangevlogen door Ryanair.

In Charleroi komt er Tel Aviv bij als belangrijke nieuwe bestemming, met vier vluchten per week. Beziers in Frankrijk komt erbij als winterbestemming, maar is ook komende zomer al beschikbaar.

Ryanair mikt met de uitbreiding op 8,8 miljoen reizigers in België, staat vandaag in een persbericht.