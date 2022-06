Ryanair-baas wil dat leger ingrijpt op Britse luchthavens

O'Leary opperde de militaire hulp vandaag op de Britse tv-zender ITV. Hij wees ook de kritiek van de Britse regering van de hand dat de reissector zich niet genoeg zou hebben voorbereid op het herstel van de sector na de coronacrisis. Hij hekelde daarentegen dat de regering weigert om speciale visa af te geven voor buitenlandse werknemers in de sector: sinds de brexit is het voor werknemers uit EU-landen moeilijker en duurder om in het Verenigd Koninkrijk aan de slag te gaan.

De problemen op de luchthavens doen zich echter niet alleen voor in het Verenigd Koninkrijk, overal in Europa is het druk. Onder meer ook in Ierland en Nederland leidde dat al tot problemen op luchthavens.