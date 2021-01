Ryanair adverteert al volop voor zomerreizen: “Vaccins komen eraan, inenten en gaan”

Jobs Dit worden de belangrijk­ste uitdagin­gen voor de arbeids­markt in 2021

2 januari Nu de eerste vaccins zijn toegediend durven we stilletjesaan beginnen te dromen van het leven postcorona. Alleen zal dat er voor sommigen minder rooskleurig uitzien dan gehoopt. De gevolgen van de pandemie zullen immers nog lang voelbaar blijven, des te meer op onze werksituaties. Jobat.be overloopt de uitdagingen waar we in 2021 voorstaan.