Ruzie ontaardt: man laat vrouw achter op Autoroute du Soleil en rijdt 900 km terug naar huis mvdb

02 augustus 2020

14u23

Bron: Dauphiné Libéré 87 Reizen Een vakantieruzie in de auto heeft een Noord-Frans koppel donderdag serieus parten gespeeld. Op weg naar hun reisbestemming liet de man zijn vrouw helemaal alleen achter op een rustplek langs de Autoroute du Soleil (A7) in de buurt van de stad Orange (Vaucluse) en stoof weg. De man keerde terug naar zijn woonplaats, de stad Lille (Rijsel), bijna 900 kilometer verder.

Gendarmes ontfermden zich over de achtergelaten vrouw. Volgens de krant Dauphiné Libéré was het echtpaar op weg naar een niet nader genoemde plek in Zuid-Frankrijk voor hun vakantie. De ruzie in de auto moet totaal ontaard zijn. De man wiens identiteit niet is bekendgemaakt, liet zijn vrouw achter langs de snelweg in Mornas-les Adrets. De bewuste ‘aire’ beschikt over winkels en een tankstation.

De automobilist bleef onverschillig de vele telefoontjes van zijn vrouw negeren en reed terug naar Lille. Zijn vrouw zag zich genoodzaakt een hotelkamer te boeken en ‘s anderendaags per TGV-hogesnelheidstrein terug te keren naar Noord-Frankrijk. Wat de reden voor de ruzie was en of de twee nog samen zijn, is niet bekend. Evenmin weten we of een klacht is ingediend.

