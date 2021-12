Ruim 2.000 vluchten in de wereld afgelast op kerstavond

Deze spookstad was ooit toeristi­sche parel van Cyprus: Vlaming en Nederlan­der filmen hoe ze binnendrin­gen in verboden zone

Twee urban explorers hebben gefilmd hoe ze binnendringen in de verboden zone van Varosha. Dat was ooit de toeristische hotspot van het eiland Cyprus, maar is nu een van de grootste spooksteden ter wereld, waar alles al bijna vijftig jaar bevroren lijkt in de tijd.

16 december