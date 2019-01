Ruil jij het vliegtuig in voor de trein? Dit is hoelang je onderweg bent naar de populairste citytripsteden in Europa kg

28 januari 2019

16u49 2 Reizen Het vliegtuig is vaak de ideale optie om een stapje in de wereld te zetten: het is snel, veilig en relatief goedkoop. Maar goed voor het milieu is het allerminst. De trein zou dan een beter alternatief zijn, maar spoor je echt zo makkelijk naar overal in Europa? We zochten het uit.

“Spotgoedkope vliegtickets, dat is niet verantwoord”, zei Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) gisteren nog in VTM Nieuws. Schauvliege pleit voor een toeslag op vliegtickets om mensen te stimuleren om twee keer na te denken om het vliegtuig op te stappen. Een vlucht is immers meer belastend voor het milieu dan pakweg de trein.



Maar kan je dan zo makkelijk je vlucht vervangen door een treinrit? Om dat te ontdekken, zochten we even de treinreizen naar enkele populaire Europese steden op via internationaal ticketplatform B-Europe. We kozen voor de vertrekdata telkens het eerste weekend van maart (vrijdag 1 maart t.e.m. zondag 3 maart) en gaan uit van een volwassen reiziger.



En dan blijkt al snel dat sommige steden meer geschikt zijn voor een tripje met de trein dan andere... Parijs bereik je in een mum van tijd met de Thalys, maar wat dacht je ervan ongeveer 21 uur op de trein te zitten voor een citytrip naar Rome? Of 17 uur voor een tripje naar Wenen? Hieronder nog eens alle reistijden op een rijtje.

Parijs

Dé citytripbestemming die perfect te doen is met de trein: Parijs. Op amper anderhalf uurtje sta je in het hartje van de Franse lichtstad, voor niet eens gek veel geld. Een ritje met de Thalys van Brussel-Zuid tot Paris Nord kost je 86 euro per persoon, heen en terug. In totaal ben je gemiddeld anderhalf uur kwijt per rit, of drie uur in totaal.

Reistijd heen: 1 uur en 22 minuten

Overstap: geen

Prijs: 86 euro p.p.

Londen

Ook om naar Londen af te zakken, kies je best voor de trein. Als je flexibel bent in je vertrekdata reis je al heen vanaf 49 euro. Heb je vaste data, dan kunnen de prijzen wel erg schommelen, afhankelijk van de data en het tijdstip van vertrek. Met onze data komen we uit op een totaalprijs van 163 euro per persoon voor een rechtstreekse rit heen en terug. In totaal verlies je iets meer dan vier uur aan reistijd.

Reistijd heen: 2 uur en 5 minuten

Overstap: geen

Prijs: 163 euro p.p.

Berlijn

Wil je naar Berlijn sporen, dan ben je minstens zeven tot acht uur onderweg per rit. Dat komt onder andere omdat er geen rechtstreekse treinreizen zijn naar de Duitse hoofdstad: je moet altijd overstappen in Keulen. Een citytripje Berlijn kost ons 226 euro per persoon, waarbij we in totaal al afklokken op ruim vijftien uur reistijd.

Reistijd heen: 8 uur en 30 minuten

Overstap: 1

Prijs: 226,8 euro p.p.

Wenen

Ga je verder in Europa, dan is ook de treinrit iets pittiger. Voor een reisje naar Wenen schommelen de reistijden van minimaal tien uur tot maar liefst zeventien uur. Je hebt minimaal één overstap (in Frankfurt), maar er zijn ook iets goedkopere tickets waarbij je vier keer overstapt.



We kiezen voor de gulden middenweg: twee overstappen voor een iets voordeligere prijs. In het geval van onze boeking zijn we in totaal iets meer dan 24 uur onderweg.

Reistijd heen: 10 uur en 20 minuten

Overstappen: 2

Prijs: 286 euro p.p.

Barcelona

Een treinreis naar Barcelona blijkt zelfs niet heel makkelijk om te boeken. Op de website van B-Europe is het niet mogelijk om een ticketje Brussel-Barcelona te reserveren. Op het ticketplatform van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF, lukt dat wel.



Je hebt zowel heen als terug minimaal één overstap aan je been, in Valence of Parijs, en bent ongeveer negen uur onderweg per rit. In totaal spendeer je ruim achttien uur aan het reizen.

Reistijd heen: 8 uur en 51 minuten

Overstap: 1

Prijs: 314 euro p.p.

Praag

Wil je naar Praag, dan ben je via de trein minimaal tien uur onderweg. Bovendien zijn er minstens twee overstappen en reis je in de meeste gevallen het laatste deel met de Tsjechische “Express-bus”. Je kan de ticketprijzen overigens wel drukken als je ‘s nachts reist: kiezen we die optie op de terugreis, dan hebben we al een ticket voor 71,9 euro. We zijn dan nog eens elf uur onderweg.

Je verliest ongeveer 21 uur aan totale reistijd.

Reistijd heen: 10 uur en 2 minuten

Overstappen: 2

Prijs: 198,7 euro p.p.

Rome

Een citytripje naar Rome spant de kroon. Ten eerste word je geconfronteerd met een nogal lastig dilemma. Je kan enerzijds kiezen voor het minst aantal overstappen (twee, in Parijs en in Milaan) en een flinke reistijd van twintig uur (!) voor de heenreis. Of je kiest voor vier overstappen en een iets kortere reistijd van ‘slechts’ dertien uur.

Kies je voor het minst aantal overstappen, dan spendeer je dus in totaal 41 uur en 9 minuten van je citytrip op de trein. Anders gezegd: een weekendje Rome per trein zit er dus niet in, tenzij je vooral de binnenkant van het station wilt zien.

Reistijd heen: 21 uur en 22 minuten

Overstappen: 2

Prijs: 534 euro p.p.

