Rotterdam, bijna even cool, aanstekelijk en energiek als New York

10u00 0 Reizen Geen enkele stad staat op zoveel lijstjes als New York. Die vibe! Die architectuur! Dat culturele aanbod! Helaas ligt de spetterende metropool niet om de hoek. Reisblogster Sofie Couwenbergh vond een bruisende tegenhanger in Rotterdam.

New York heeft het allemaal. Hypermoderne looks, een onvermoeibare sfeer, een aanbod - cultureel, culinair, shopping - waarvan je gaat duizelen. Ook fulltime reisblogster Sofie Couwenbergh (WonderfulWanderings.com) is gefascineerd door de beroemde metropool. Maar omdat ook zij daar niet zo vaak komt als ze wel zou willen, vond ze een tegenhanger in Europa: Rotterdam. Sofie: "Een echt grootstad die internationaal aanvoelt en waar de architectuur een bezienswaardigheid op zich is. Tegelijk is Rotterdam ook gezellig om te voet in rond te slenteren. Zo ontdek je altijd wel een nieuwe boetiek, leuke koffiebar of creatief evenement." Zij selecteerde zeven spots, waar je de New York-sfeer kan opsnuiven.

Stop 1: Zicht vanaf de Euromast

Sofie: "De Euromast reikt als een herkenningsbaken hoog boven Rotterdam en biedt een 360°-zicht op de stad, een beetje zoals het Empire State Building in New York. Aan de voet ervan ligt Het Park, een van de bekendste groene longen in Rotterdam." Parkhaven 20, www.euromast.nl

Stop 2: Erasmusbrug

Sofie: "De Erasmusbrug is net zoals de Brooklyn Bridge in New York een architecturaal icoon. De locals noemen de brug 'De Zwaan', omwille van de asymmetrische knik."

* Tip: de Erasmusbrug is een prima locatie om de skyline aan de Nieuwe Maas te bewonderen. Let op De Rotterdam, een wolkenkrabber van toparchitect Rem Koolhaas, waarin ook hotel nhow is gevestigd met z'n hippe bar op het dakterras. Coördinaten Erasmusbrug: N 51°54.534' E 4°29.248' www.derotterdam.nl, www.nhow-rotterdam.com

Stop 3: Kunsthal Rotterdam

Rem Koolhaas mag dan in Rotterdam geboren zijn, hij trok al vroeg naar New York, een stad die hem blijft inspireren. Met De Kunsthal Rotterdam (1992) brak hij als architect internationaal door. Deze expositieruimte brengt heel uiteenlopende tentoonstellingen: van kattenliefde in de kunst en Paul Delvaux tot stewardess-outfits uit de hele wereld. Westzeedijk 341, www.kunsthal.nl

Stop 4: Het Timmerhuis

Na WO II moest het platgebombardeerde Rotterdam weer rechtkrabbelen. Dat deed de stad onder meer met een architectuur van beton en bakstenen, zoals je kan zien in het Timmerhuis uit 1947. Sofie: "Dit gebouw werd door OMA, het internationale architectenbureau waarvan Koolhaas medeoprichter is, uitgebreid met een moderne glazen omhulling van kubussen. Daardoor lijkt het op een spelletje Tetris." Halvemaanpassage 1, www.timmerhuisrotterdam.nl

* Tip: Voor wie meer te weten wil komen over de architectuur van Rotterdam, is een tour met Urban Guides een aanrader. www.urbanguides.nl

Stop 5: Het Centraal Station

Sofie: "Net zoals het New Yorkse Grand Central Station is ook het Centraal Station van Rotterdam een bezienswaardigheid. De strakke lijnen zetten meteen de toon voor een bezoek aan de stad." Stationsplein 2

Stop 6: Hotel New York

Hotel New York is een icoon. In het vroegere hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, die tot in de jaren 1970 tussen Rotterdam en New York vaarde, ligt nu een trendy hotel met hip restaurant. Het beschermde gebouw is bijna onveranderd en contrasteert mooi met de glimmende wolkenkrabbers. Koninginnenhoofd 10, www.hotelnewyork.nl

* Tip: in deze buurt ligt ook de Fenix Food Factory, een overdekte food court met werelds aanbod. Veerlaan 19D, www.fenixfoodfactory.nl

Stop 7: ZOHO en Hofbogen

ZOHO - naar ZomerHofkwartier - doet meteen denken aan de trendy buurt SoHo in New York. Sofie: "Tot voor kort was de wijk rond de Hofbogen verloederd. Nu zijn er in de bakstenen bogen onder het voormalige viaduct fijne boetieks en hippe eetzaken" Raampoortstraat en Boekhorststraat, zohorotterdam.nl, hofbogen.nl

Voor een onvergetelijke reis hoef je (dus) echt niet het vliegtuig op. Dat weet ook Sam De Bruyn: check zijn vlog om te ontdekken hoe hij zijn droomtrip naar Canada gewoon in onze Ardennen beleefde.







