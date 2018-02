Roompot probeerde conclusies over vieze huisjes uit publiciteit te houden Annemieke van Dongen

07 februari 2018

20u06

Bron: AD.nl 3 Reizen De Nederlandse Consumentenbond mag zijn conclusies over het gebrek aan hygiëne in vakantiehuisjes van Roompot gewoon publiceren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald.

Het vakantieparkenbedrijf had een kort geding aangespannen om publicatie te verbieden. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat vijf onderzochte huisjes van op vijf verschillende parken van Roompot vies en onhygiënisch zijn. Uit angst dat consumenten de vakantieparken als "onveilig en als een gevaar voor de gezondheid aanmerken" probeerde Roompot publicatie van die conclusies te verbieden.



De rechtbank ziet daar echter geen reden toe. De Consumentenbond was volgens de rechter niet eens verplicht om Roompot vooraf inzage te geven in de conclusies, die eind deze maand verschijnen in de nieuwe Consumentengids.

Ik heb nog nooit meegemaakt dat een bedrijf er zo met gestrekt been in gaat en zo intimiderend te werk gaat als Roompot Bart Combée, directeur Consumentenbond

Gestrekt been

Nooit eerder heeft de Consumentenbond meegemaakt dat een bedrijf zo ver ging om een negatieve publicatie tegen te houden, zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. "Er zijn wel vaker bedrijven die het niet eens zijn met onze onderzoeken en die proberen een publicatie aan te passen of tegen te houden. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een bedrijf er zo met gestrekt been in gaat en zo intimiderend te werk gaat. Roompot hindert de persvrijheid en probeert het doen van onafhankelijk onderzoek en het informeren van consumenten te belemmeren.''



Daarbij zit het Combée vooral dwars dat Roompot een onderzoekster op persoonlijke titel heeft gedagvaard. "Deze handelswijze heeft ook de rechter verbaasd. Nu Roompot het kort geding verloren heeft, kunnen wij de resultaten van ons onderzoek gewoon publiceren. Roompot trekt aan het kortste eind."

Schoonmaken blijft mensenwerk. Met een aantal van wekelijks duizenden schoongemaakte vakantiehuizen kan er altijd wel eens wat misgaan Marc Volleman, woordvoerder Roompot

Roompot laat weten de resultaten van het onderzoek "te betreuren". "Service en schoonmaak blijven mensenwerk en met een aantal van wekelijks duizenden schoongemaakte vakantiehuizen kan er altijd wel eens wat misgaan”, aldus woordvoerder Marc Volleman van de vakantieparken. "Wij hebben meer dan 12.000 objecten in verhuur die gemiddeld met een 8 beoordeeld worden door de gasten. Dit is een cijfer waar Roompot trots op is.''

Hygiëne

De Consumentenbond testte de hygiëne in vakantiehuisjes volgens dezelfde methode als die in hotels en openbare toiletten. De onderzoekers gebruikten een UV-lamp, foto's en controleerden de bacteriën op de eettafel, wc-bril, deurklink, aanrecht, wastafelkraan en douchevloer.





Hoe vies de Roompothuisjes precies waren, wil de Consumentenbond nog niet zeggen. "In de Consumentengids laten we de context zien, hoe Roompot ten opzichte van andere aanbieders scoort.''