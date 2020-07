Rood weekend op de weg richting zuiden, ook vertragingen op terugweg mogelijk HLA

13 juli 2020

13u59

Bron: Belga 2 Reizen De verkeersprognose op de Europese wegen voor dit weekend voorspelt erg moeilijk verkeer (rood) zuidwaarts en hier en daar de eerste vertragingen terug noordwaarts in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Dat meldt mobiliteitsvereniging Touring.

Vrijdag wordt een oranje vertrekdag in heel Europa. De drukte begint vanaf de middag en zal tot 's avonds duren. Zaterdag is zeker in de Franse Rhônevallei een te mijden reisdag voor het vertrek (rood), maar ook elders in Frankrijk wordt het aanschuiven op de traditionele knelpunten. In de rest van Europa wordt het heel erg druk met lange files (rood). De eerste files zullen 's ochtends vroeg opduiken. De drukste uren liggen tussen 10 uur en 15 uur.

Voor de terugkeer wordt het minder druk: hier en daar kunnen er wat kleinere files zijn. Zondag voorziet men voor het vertrek druk maar vlot verkeer in Europa (geel) en geen problemen voor de terugkeer.

Touring raadt aan om vanaf zaterdagmiddag te vertrekken of op zondag. De beste dag voor de terugkeer is vrijdag, in mindere mate zondag.



De mobiliteitsvereniging geeft nog mee dat de verkeersprognose sterk wordt beïnvloed door de coronaviruspandemie, die het reisgedrag kan wijzigen en onvoorspelbaar maakt. In heel Europa verwacht men meer lokaal toerisme. Men moet ook rekening houden met het ontstaan van plaatselijke besmettingshaarden die het toerisme erg kunnen inperken of zelfs onmogelijk maken.

