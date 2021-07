Roger van Damme wil dit weekend z’n Désirée in zwaar gehavend Durbuy heropenen: “Een koppel dat bij me werkt, kon nog niet tot bij hun huis”

De Panne/Stavelot Terwijl de zon schijnt in Plopsaland, loopt Plopsa Coo onder water

16 juli Het pretpark Plopsa Coo in Stavelot is voor de helft onder water gelopen. Bezoekers zijn er al zeker tot en met zondag niet welkom. “Ik houd mijn hart vast voor de schade die we zullen opmeten eens het water is weggetrokken”, reageert Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.